Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Real Madrid'e konuk olacak. 1 puanla son sırada bulunan Sarı Kırmızılı ekip, zorlu deplasmanda ya tamam ya devam diyecek. Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, Real Madrid ile Galatasaray arasındaki maçla aynı saatte, 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge’ü ağırlayacak. Aslan, en azından üçünücülük şansının sürmesi adına PSG’nin bu maçı kazanmasını bekleyecek.

PSG - Club Brugge maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. İskoç hakem Bobby Madden'ın düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

PSG - Club Brugge muhtemel 11'ler:

PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimbempe, Bernat, Paredes, Gueye, Sarabia, Moting, Mbappe, Cavani

Club Brugge: Mignolet, Mitrovic, Mechele, Deli, Diatta, Rits, Balanta, Vanaken, Sobol, Tau, Dennis

9 puanla liderlik koltuğunda oturan PSG'yi, 4 puanlı Real Madrid takip ediyor. 2 puanla Club Brugge 3. sırada yer alırken, 1 puanı bulunan temsilcimiz Galatasaray ise son sırada yer alıyor.

PSG'de sakatlıkları süren Thilo Kehrer ve Neymar sakatlıkları nedeniyle kritik maçta görev alamayacaklar. Brugge'de ise tek eksik Vormer. Club Brugge'ün Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer, Real Madrid maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ağır bir ceza almıştı. Yıldız oyuncu, mücadele sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç ceza almıştı.