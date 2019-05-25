Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, play-off yarı final ikinci maçında Osmanlıspor’a konuk oluyor. İlk maçı Gazişehir Gaziantep 2-0 kazanmıştı. Bu avantajını koruyarak finale adını yazdırmak istiyor. Osmanlıspor ise rakibi karşısında en az iki farklı skorla kazanarak şansını sürdürmek istiyor.

Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. beIN SPORTS MAX HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İlk maçı evinde 2-0 kazanan Gazişehir Gaziantep, Ankara deplasmanına skor avantajıyla gidiyor. Gaziantep ekibi, Ankara’dan final biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Hazırlıklarını tamamlayarak Ankara’da kampa giren Gaziantep temsilcisinde, Osmanlıspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Osmanlıspor maçı öncesinde Gaziantep’teki taraftarlar da unutulmadı. Kentteki belediyeler tarafından deplasmana gidemeyecek taraftarlar için Şehitkamil Sanat Merkezi önünde kurulacak dev ekranda Osmanlıspor maçının izlenmesi sağlanacak.