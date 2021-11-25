Derbide Galatasaray 'ı deviren Fenerbahçe , Avrupa’da sahnede. Olympiakos deplasmanına Mesut Özil'den yoksun giden Sarı- Lacivertliler, olası bir galibiyet halinde ikinci sıraya yükselip, gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyacak. Fenerbahçe’nin yer aldığı Avrupa Ligi D Grubu’nda gecenin diğer maçı Almanya’da oynanacak. 10 puanla grupta en yakın rakibinin 4 puan önünde lider olan Frankfurt, sadece bir beraberliği bulunan son sıradaki Antwerp’i ağırlayacak. İki takım arasında Belçika’da oynanan karşılaşmada Alman ekibi son saniyelerdeki penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı. Antwerp’in ilk iki şansı yok denecek kadar az ancak Frankfurt’u yenip üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyorlar.

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Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak Olympiakos - Fenerbahçe maçı, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Olympiakos - Fenerbahçe ilk 11'ler

Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke, Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Berisha

Mesut Özil şoku

Fenerbahçe, Atina’ya gitmeden önce Samandıra’da son idmanını yaptı. Antrenman öncesinde Mesut Özil’den gelen haber moralleri bozdu. Yıldız futbolcunun ayak bileğinde şişlik meydana geldi. Ağrıları da bulunan Mesut, idmanda yer almadı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu bu nedenle Olympiakos maçının kadrosuna dahil edilmedi. Mesut Özil’in tedavisine hemen başlandı. Tecrübeli futbolcunun ligde pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadeleye kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

7 eksikle gittiler

Sarı-Lacivertliler’de Mesut’un dışında 6 oyuncu daha İstanbul’da kaldı. Tedavileri devam eden Enner Valencia ve Altay Bayındır’ın yanı sıra son iki idmanda takımla çalışmasına rağmen maç eksiği olan Luiz Gustavo, kafileye dahil edilmedi. Ayrıca UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Serdar Dursun, Miguel Crespo ve Burak Kapacak da İstanbul’da kaldı. Gustavo, Serdar, Crespo ve Burak; bugün kendileri için hazırlanan özel programı uygulayarak Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Sahadaki lider İrfan Can Kahveci

Vitor Pereira, Galatasaray karşısındaki sistem ve kadroyu Olympiakos deplasmanında da kullanmayı planlıyordu. Ancak Mesut Özil’in sakatlığı sonrası işler değişti. Portekizli teknik adam, Mesut ve Gustavo’nun yokluğunda saha içindeki lider olarak İrfan Can Kahveci’yi belirledi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süren sakatlığının ardından Konya maçıyla birlikte sahalara çok iyi bir dönüş yapmıştı. İrfan, son 4 resmi karşılaşmada 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Kısa sürede formunu yükselten başarılı oyuncu, bugünkü kritik karşılaşmada hücum organizasyonlarının patronu olacak. 10 numara pozisyonunda oynayacak olan İrfan, kilit paslarının yanı sıra etkili şutlarıyla en önemli gol silahları arasında yer alıyor.