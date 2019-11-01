NBA maçlarını canlı izleme imkanı!

NBA'de yeni sezon heyecanı, birbirinden keyifli maçlarla başlamışken Misli.com üzerinden bu heyecana ortak olabileceğiniz gibi maçları da canlı izleme imkanına sahipsiniz.

01 Kasım 2019, Cuma 01:45
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NBA maçlarını canlı izleme imkanı!

NBA'de yeni sezon heyecanı, birbirinden keyifli mücadeleler ile başladı.

Dünyanın bir numaralı basketbol organizasyonunda bu gece de oldukça keyifli mücadeleler basketbolseverleri bekliyor.

İlk olarak TSİ 2:00'de Atlanta Hawks'ın konuğu Miami Heat olacak. Geçtiğimiz gece Miami'nin ev sahipliğinde karşılaşan iki takım, bu kez Atlanta'da yine karşı karşıya geliyorlar.

TSİ 4:30'da ise henüz galibiyetle tanışamayan New Orleans Pelicans, Batı'nın zirve adaylarından Denver Nuggets'ı konuk edecek. 

Gecenin maçında ise TSİ 5:30'da sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın eski takımlarından San Antonio Spurs'ü ağırlayacak. 

Misli.com üzerinden bu dev maçların heyecanına ortak olabilir, karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.

DEV MAÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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