NBA maçlarını canlı izleme imkanı!

NBA'de yeni sezon heyecanı, birbirinden keyifli mücadeleler ile başladı.

Dünyanın bir numaralı basketbol organizasyonunda bu gece de oldukça keyifli mücadeleler basketbolseverleri bekliyor.

İlk olarak TSİ 2:00'de Atlanta Hawks'ın konuğu Miami Heat olacak. Geçtiğimiz gece Miami'nin ev sahipliğinde karşılaşan iki takım, bu kez Atlanta'da yine karşı karşıya geliyorlar.

TSİ 4:30'da ise henüz galibiyetle tanışamayan New Orleans Pelicans, Batı'nın zirve adaylarından Denver Nuggets'ı konuk edecek.

Gecenin maçında ise TSİ 5:30'da sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın eski takımlarından San Antonio Spurs'ü ağırlayacak.

Misli.com üzerinden bu dev maçların heyecanına ortak olabilir, karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.