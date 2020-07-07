İtalya Serie A'da büyük heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Lazio'yu deviren ve rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir çelme atan Milan, Juventus'u konuk ediyor. 4 maçtır kaybetmeyen Milan, Juve engelini de aşıp Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor. 7 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Cristiano Ronaldo önderliğindeki Juventus ise fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.









Milan - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Marco Guida'nın düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS HD3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Milan - Juventus ilk 11'ler:

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Paqueta, Rebic, Ibrahimovic

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo