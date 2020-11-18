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Mike Tyson - Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mike Tyson, 29 Kasım Pazar günü Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. Müsabaka S Sport Plus kanalının canlı yayımlanacak

18 Kasım 2020, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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Mike Tyson - Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike TysonRoy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Mike Tyson - Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç S Sport Plus kanalından canlı yayımlanacak.

Müsabaka 8 raunt olacak

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

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