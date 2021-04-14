Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor düşme hattından kurtulmak isteyen Menemenspor ile karşılaşacak. Giresunspor ve Adana Demirspor'un kazandığı haftada kayıp yaşamak istemeyen Samsunspor deplasmanda kazanmak istiyor. Menemenspor ise alt sıralardan kurtulma peşinde.

Menemenspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Maçı hakem Emre Malok yönetecek. Mücadele TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde geçen hafta konuk olduğu Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Menemenspor, düşme hattındaki Akhisarspor'un 5 puan önünde 30 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde 6 maçtır galibiyet elde edemeyen İzmir temsilcisinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Yılport Samsunspor, ilk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği ligde son 5 haftaya Adana Demirspor'un 2 puan önünde 57 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 maçını kayıpsız geçen Samsun temsilcisi, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmada mağlup olmadı.

İki takım arasında ligin ilk devresindeki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.