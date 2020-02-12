TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışındaki iki iddialı rakip Manisa Futbol Kulübü ile Yılport Samsunspor, cumartesi günü erken final gibi 90 dakikaya çıkacak. Sezon başından bu yana rakiplerinden büyük farkla zirve yarışı veren iki ekipten Samsunspor, 22 maç sonunda 55 puanla zirvede yer alıyor. İlk yarıda profesyonel liglerin bu sezonki gol, galibiyet ve puan rekorunu elinde bulundurup ardından liderliği rakibine kaptıran Manisa FK ise 53 puanla rakibini takip ediyor.

Manisa FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanacak mücadelenin TRTSPOR'dan canlı yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

90 dakikayı kazanan taraf yarışta büyük avantaj elde edecek. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Samsunspor'a 137 kişilik kontenjan!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK ile Yılport Samsunspor arasında 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak karşılaşma için Kırmızı Beyazlı taraftarlara stadın kapasitesinin yüzde 5’i olan 137 kişilik yer ayrıldı. Biletler sadece maç günü stadyum gişelerinde satışa sunulacak ve 1 kişi en fazla 2 kişilik bilet alabilecek.

Maçın geliri depremzedelere...

Karşılaşmanın gelirinin ise Manisa’daki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı öğrenildi.

Karşılaşma öncesinde Teknik Direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Yılport Samsunspor 55 puanla lider durumda bulunurken, Teknik Direktörlüğünü Cihat Arslan'ın yaptığı Manisa FK ise 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.



