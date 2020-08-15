Salgın sebebiyle Portekiz’in ev sahipliğinde 8’li Final olarak gerçekleşen Şampiyonlar Ligi’nde son çeyrek final mücadelesi, bu akşam oynanacak. Kupanın en büyük sürprizlerinden birine imzasını atarak Son 16 Turu’nda Juventus’u eleyen Fransız ekibi Lyon, 2018-19 sezonunda gruplarda karşılaştığı ve 1 kez yenip, 1 kez berabere kaldığı İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak.

Lyon’da savunma hattında eski Gaziantep’li Marçal, eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ve eski Galatasaraylı Jason Denayer da forma giyecek.

Kazanan takım, 18- 19 Ağustos tarihlerindeki yarı finallere kalacak ve Barcelona'yı hezimete uğratarak sahadan 8-2 galip ayrılan Bayern Münih'in rakibi olacak. Devler Ligi’nin sahibini belirleyecek final mücadelesi ise 23 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Manchester City - Lyon maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Jose Alvalade yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.