Los Angeles Lakers - Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets'ı karşı karşıya getirecek olan NBA Batı Konferansı Final Serisi başlıyor. Los Angeles Clippers'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Denver Nuggets, 11 yıl sonra yükseldiği konferans finallerinde en büyük şampiyonluk adayı Lakers'ın da yolunu kesmeye çalışacak. Los Angeles Lakers - Denver Nuggets ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bu soruların cevapları ve diğer detaylar haberimizde.
Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets'ı karşı karşıya getirecek olan NBA Batı Konferansı Final Serisi başlıyor. Los Angeles Clippers'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Denver Nuggets, 11 yıl sonra yükseldiği konferans finallerinde en büyük şampiyonluk adayı Lakers'ın da yolunu kesmeye çalışacak. Lakers ise 10 yıl sonra yükseldiği konferans finalinde şampiyonluğu rakibine bırakmak istemiyor.
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Los Angeles Lakers - Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TSİ 04:00'te başlayacak dev maç, S Sport ekranlarından ve Misli.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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11 yıl sonra yeniden karşı karşıya
Denver Nuggets, 11 yıl sonra ilk kez batı finaline yükselmeyi başardı. Son çıktıkları finalde, 2009 yılında rakipleri yine Lakers olmuştu. Lakers, final serisini 4-2 ile kazanarak adını NBA Finali'ne yazdırmış ve orada da Orlando Magic'i geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.