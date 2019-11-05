Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. E Grubu'nda yer alan son şampiyon Liverpool, Genk'i konuk edecek. Premier Lig'de fırtınalar estiren Klopp'un öğrencileri, Genk'i rahat geçerek yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. 1 puanla son sırada yer alan Belçika ekibi ise zorlu deplasmanda mucize peşinde olacak.

Liverpool - Genk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield Road'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Ivan Kruzliak'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Liverpool - Genk muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, van Dijk, Milner, Chamberlain, Fabinho, Keita, Mane, Origi, Brewster

Genk: Coucke, Maehle, Lucumi, Cuesta, Norre, Ito, Hrosovsky, Berge, Bongonda, Heynen, Samatta

Liverpool'da sakatlığı süren Xherdan Shaqiri ile Matip, Genk'te ise Uronen ve Vukovic zorlu maçta forma giyemeyecekler.

Grubun diğer mücadelesinde de Napoli, Salzburg'ı ağırlayacak.