Kızılyıldız - Anadolu Efes saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 11. maç döneminde Kızılyıldız'a konuk oluyor. Son dönemde özellikle deplasman maçlarında form yakalayan Anadolu Efes, son 3 dış saha maçını kazanırken toplamda da son 5 maçında 4 galibiyet almayı başardı. Kızılyıldız ise iç sahada Baskonia, CSKA Moskova gibi güçlü ekipleri mağlup ederken toplamda da 10 maçta 4 galibiyeti bulunuyor.

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 21:00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS HABER ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes'te kritik eksikler

Anadolu Efes, Milli Takımımızda yer alan 5 oyuncudan eksik antrenmanlar yaptı. Bu oyuncular karşılaşmada forma giyip Milli Takıma geri dönecekler. Dunston, Micic, Beaubois, Pleiss ve Yiğitcan ise Kızılyıldız karşısında oynayamayacaklar.

Ergin Ataman: Umarım EuroLeague sahada hak edenin kazanacağı şekilde sonuçlanır

Karşılaşma öncesinde eksikliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Kızılyıldız mts sert savunma yapan ve hücumda kontrollü oyunla Jordan Lyod, Corey Walden ve Johnny O’Bryant ile skor üreten bir takım. Kadromuzdaki bir çok eksik oyuncu ve şu an takımımızdaki aktif dört Covid-19 hastası yüzünden oluşan tedirginliğimize rağmen sahada her zamanki gibi sistemimizi uygulayıp kazanmak istiyoruz. Sahaya 10 kişi çıkabilmemiz için bir günlüğüne A Milli Takım’daki beş oyuncumuza izin veren Türkiye Basketbol Federasyonu’na da teşekkür ediyorum. Umarım Euroleague bu sezon tüm takımların sağlıklı ve eşit şartlarda oynadığı ve sahada hak edenin kazanacağı şekilde sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarındaki 696. maç

Avrupa arenasındaki 696. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 695 karşılaşmada 393 galibiyet ve 302 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 448. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 447 karşılaşmada 236 galibiyet ve 211 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,8) elde etti.

Anadolu Efes ile Kızılyıldız mts, Avrupa kupalarında bugüne kadar 12 kez karşılaşırken, temsilcimiz sekiz galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Efes, iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde ederken Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmada ise altı galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 10. haftasında Anadolu Efes, Rusya’nın Khimki takımını deplasmanda 105-77 mağlup etmiş, Kızılyıldız mts ise Barcelona deplasmanında 76-65 yenilmişti. Euroleague’de 10. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes beş galibiyet ve dört mağlubiyet ile sekizinci sırada, Kızılyıldız mts ise dört galibiyet ve altı mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.