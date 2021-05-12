Misli.com Kırmızı Grup'ta topladığı 70 puanla sezonu 4. tamamlayan Kırklarelispor ile 72 puanla 3. sırada sezona nokta koyan Kırşehir Belediyespor, play-off çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. Kırklarelispor sahasında 6 maçtır kaybetmiyor. Kırşehir Belediyespor son 10 deplasmanda sadece 2 kez kaybetti. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği 90 dakikayı futbolseverler, misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor maçı öncesi önemli bilgiler

Kırklarelispor sahasında 6 maçtır kaybetmiyor Bu süreçte 4 galibiyet aldılar.

Normal sezonda iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmada da deplasman ekipleri güldü, Kırklareli (3-2), Kırşehir Belediyespor (1-0) kazandı.

Kırşehir Belediyespor son 10 deplasmanda 2 kez (Pendik 1-2, Tarsus İdman Yurdu 1-2) kaybederken 5 galibiyet aldı.

Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Ercüment Hülagü Coşkundere 2015 2.Lig Play-Off çeyrek finalinde Ümraniyespor’u çalıştırdığı dönemde 1461 Trabzon’a (d: 0-2) ve 1-0) elendi.