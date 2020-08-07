Juventus - Lyon maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi arenasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi süreci nedeniyle perdelerini kapatan büyülü futbol dünyası bu akşam tekrar futbolseverlerle buluşacak. Devler Ligi'nde Juventus - Lyon ve Manchester City - Real Madrid maçları oynanacak. Heyecanla bu dev mücadeleleri bekleyen futbolseverler hangi maçı izleyeceğini kestiremiyor. Juventus - Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun cevabı ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor.
Juventus - Lyon, Manchester City - Real Madrid maçları ile Şampiyonlar Ligi perdesi yeniden açılıyor. Dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde ertelenen mücadeleler bu akşam yapılacak santra vuruşuyla tekrar başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk gecesinde Juventus Lyon'u, Manchester City de Real Madrid'i ağırlıyor. Bu önemli gecede iki 90 dakika ile tercih yapıp, Juventus - Lyon maçını izlemek isteyenler için, 'Juventus - Lyon maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak' sorusunun cevabı ve diğer detayları hazırladık.
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Juventus - Lyon maçı hangi kanalda?
Juventus - Lyon maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve beinsports 2 kanalından canlı ve naklen ekranlara gelecek. Juventus ile Lyon ilk maçta Fransa'da karşı karşıya gelmiş ve 90 dakika Lyon'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti. Juventus'un turu geçmesi için en az iki farklı galibiyetler gerekiyor. 1-0'lık Juventus galibiyetinde ise mücadele uzatmaya gidecek.
Juventus - Lyon ilk 11'ler:
Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain
Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Guimaraes, Cornet, Depay, Ekambi