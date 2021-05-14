Misli.com 3. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Isparta 32 Spor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçta; Isparta 32 sahasında 2-0 mağlup olduğu Esenler Erok ile deplasmanda 1-1 kaldı. Erokspor, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonu 64 puanla lider Somaspor'un ardından 2. sırada tamamladı. Isparta 32 Spor ise 49 puanla 5. sırada yer aldı.

Isparta 32 Spor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Isparta Atatürk Stadı'nda oynanacak 90 dakikayı Alper Çetin yönetecek. Futbolseverler, saat 16.00'da başlayacak müsabakayı misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Isparta 32 Spor - Esenler Erokspor maçı öncesi son dakika gelişmeleri

Isparta 32, sahasında 0-0 kaldığı İçel İdmanyurdu deplasmanında 90+3’te attığı beraberlik golüyle 2-2 kalıp deplasman golü kuralıyla turu geçti.

Esenler Erokspor deplasmanda 1-0 devirdiği Çatalcaspor’u sahasında da 2-1 yenerek Play-Off’ta tur atladı.

İki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçta; Isparta 32 sahasında 2-0 mağlup olduğu Esenler Erok ile deplasmanda 1-1 kaldı.

Esenler Erokspor deplasmanda 5 maçtır kaybetmezken, 3 galibiyet aldı.

Misli.com 3. Lig

Play-Off yarı final ilk maçları

15 Mayıs Cumartesi:

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)

20.30 Fethiyespor-İskenderun (Fethiye İlçe)

20.30 Isparta 32-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

Rövanş maçları

19 Mayıs Çarşamba:

16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)

16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 (Esenler Erokspor)

20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)