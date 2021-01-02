Hatayspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı sürüyor. Günün dikkat çeken maçlarından birinde Hatayspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sezonun flaş takımı Ömer Erdoğan yönetiminde yakaladığı çıkışı Konyaspor karşısında devam ettirmek istiyor. Konyaspor ise deplasmanda kazanmak istiyor. Peki, Hatayspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Hatayspor 16. hafta maçında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor'u 6-0 yenerek dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Hatayspor Ömer Erdoğan yönetiminde Konyaspor'u da yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Konyaspor ise zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
Hatayspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada bulunuyor.
Geçen hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yenen bordo-beyazlılar, sahasında da 3 puan alan taraf olmak istiyor.
Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek.