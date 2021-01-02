Süper Lig'in flaş ekiplerinden Hatayspor 16. hafta maçında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor'u 6-0 yenerek dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Hatayspor Ömer Erdoğan yönetiminde Konyaspor'u da yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Konyaspor ise zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Hatayspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada bulunuyor.

Geçen hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yenen bordo-beyazlılar, sahasında da 3 puan alan taraf olmak istiyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek.