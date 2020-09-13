Son şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Atakaş Hatayspor karşısında açıyor. Hatay Atatürk Stadı’nın ışıklandırma sisteminin yapılmasına rağmen iki takım arasındaki mücadele Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda yapılacak. Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek olan Hatayspor yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak istiyor. Okan Buruklu son şampiyon Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Hatayspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep’teki Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kadroya 4 takviye

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli, Rafael, Hasan Ali Kaldırım ve Boli Bolingoli-Mbombo’yu kadrosuna dahil etti. Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.

Hatayspor’dan hüzünlü başlangıç

53 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Hatayspor, ilk hafta sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir ile şehir dışında oynayacak olmasının hüznünü yaşıyor. Hatay Atatürk Stadı’nın ışıklandırma sisteminin yapılmasına rağmen iki takım arasındaki mücadele Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda yapılacak. Bordo-beyazlı yönetimin Atatürk Stadı’nı ilk maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve hazır hale getirmesine rağmen Futbol Federasyonu’ndan onay alamaması Hatayspor camiasında üzüntüyle karşılanırken, birçok taraftar da bu olaya tepki gösterdi. Hatayspor, ligin 3. haftasından itibaren maçlarını sahasında oynamaya başlayacak. Kasım ayında ise yeni stadında rakiplerini ağırlayacak.