Süper Lig’in 34. ve son haftasında ligde kalmayı garantileyen Göztepe son haftada sezonun flaş takımı Sivasspor'u ağırlayacak. Yiğidolar, Trabzonspor'un cezası nedeniyle Avrupa'ya gidemeyecek olması sonrasında hedefi 3.'lük olarak belirlemiş ve gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirmişti. Kırmızı-Beyazlılar, iddiasız İzmir temsilcisini devirmeyi ve Devler Ligi biletini almayı amaçlıyor.

Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Halil, Mossoro, Tripic, Napoleoni

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Cofie, Mert Hakan, Emre, Kone, Yatabare

Göztepe ile Sivasspor 14. randevuda

İki takım daha önce futbol tarihinde oynanan 13 karşılaşmada 4 kez Sivasspor 3 puan alırken, 6 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 20 gol atarken, sarı-kırmızılılar ise 27 golle karşılık verdi.

Takımlar daha önce İzmir'de 6 kez karşılaştı. Sivasspor 1 kez galip ayılırken, Göztepe de 4 kez kazandı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Göztepe arasında en farklı skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda Göztepe'nin Sivasspor'u 7-0 yendiği maç oldu.

Sivasspor’da Appindangoye sınırında

Sivasspor’un Göztepe ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Göztepe karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

Sivasspor 482. maçına çıkıyor

Sivasspor Süper Lig'de 482. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 481 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig'de 180 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 664 kez rakip fileleri havalandıran Sivas temsilcisi, 668 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 666 puan topladı.