Süper Lig’de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Göztepe, Hes Kablo Kayserispor’u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Ev sahibi takımda sakatlığı süren Ideye görev yapamayacak. Ligde 14 günde 5 maç oynayacağı zorlu bir periyottan geçen Göztepe´nin 9 haftada 14 puanı bulunurken, Kayserispor 6 puanla düşme hattında yer alıyor.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif

Kayserispor: İsmail Çipe, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bu mücadelenin ardından 9 Aralık Çarşamba günü de erteleme sınavında lider Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Göztepe kazanması halinde 2.5 yıl sonra ligde 3’te 3 yapacak. İzmir temsilcisi son olarak 2018-19 sezonunun ilk yarısında yine Kayserispor, Trabzonspor ve Konyaspor’u art arda yenmişti. Bugüne kadar Süper Lig’de 12 kez karşı karşıya gelen Göztepe ve Kayserispor, bu maçlarda 4’er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Göztepe Kayserispor 13.kez karşılaşacak

Süper Lig’in 11.haftasında Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşacak. İki ekip 13.kez kazanmak için mücadele verecek. Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig’de 12 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. Kayseri’deki maçlarda Kayserispor, İzmir’deki maçlarda Göztepe’nin üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon İzmir’de oynanan maçı Göztepe 4-0 kazanırken Kayserispor da sahasında 1-0 ile 3 puanı almıştı. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 12 maçta 24 gol atıldı. Kayserispor bu maçlarda 10 gol atarken Göztepe ise 14 gol attı. Kayserispor 4 maçta rakibine gol atmayı başaramazken Göztepe ise 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. İki takım arasındaki en gollü maç 1979-1980 sezonunda oynandı. Kayseri’deki maçta 5 gol atılmış ve Kayserispor o maçı 3-2 kazanmıştı. En farklı galibiyeti ise geçen sezon 4-0 kazanan Göztepe elde etti.