Süper Lig ekiplerinden Göztepe 4. tur maçında TFF 3. Lig'de mücadele eden Kahta 02 Spor'la karşı karşıya gelecek. Göztepe sahasında rakibini yenerek üst tura yükselmek istiyor. Adıyaman temsilcisi ise deplasmanda sürpriz arayacak.

Göztepe - Kahta 02 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Kahta 02 Spor karşılaşması ASPOR'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sarı-kırmızılı ekibin bu turdan itibaren katıldığı kupada Kahta 02 Spor ilk 3 turda Karaman Belediyespor, Hacettepe ve Etimesgut Belediyespor'u saf dışı bıraktı.

2 Aralık Perşembe Türkiye Kupası maç programı

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor

19.00 İttifak Holding Konyaspor -Silahtaroğlu Vanspor

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor