Göztepe - Kahta 02 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe ile TFF 3. Lig temsilcisi Kahta 02 Spor yarın İzmir'de karşılaşacak. İki takımda turu geçmek için mücadele edecek. Peki, Göztepe - Kahta 02 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe 4. tur maçında TFF 3. Lig'de mücadele eden Kahta 02 Spor'la karşı karşıya gelecek. Göztepe sahasında rakibini yenerek üst tura yükselmek istiyor. Adıyaman temsilcisi ise deplasmanda sürpriz arayacak.
Göztepe - Kahta 02 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Kahta 02 Spor karşılaşması ASPOR'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sarı-kırmızılı ekibin bu turdan itibaren katıldığı kupada Kahta 02 Spor ilk 3 turda Karaman Belediyespor, Hacettepe ve Etimesgut Belediyespor'u saf dışı bıraktı.
2 Aralık Perşembe Türkiye Kupası maç programı
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor
14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor
19.00 İttifak Holding Konyaspor -Silahtaroğlu Vanspor
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor