Gençlerbirliği ile Başakşehir Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0, ikinci haftada da sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. İlk iki haftada Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'e mağlup olan Gençlerbirliği'nin de bu mücadele öncesinde puanı bulunmuyor. Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 4-1 mağlup oldu.

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eljero Elia ve Gael Clichy bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in de Gençlerbirliği'ne karşı forma giymesi beklenmiyor.

İstanbul ekibinde, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu da başkent deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli takımda, cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise forma giyebilecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta 1, Gazişehir Gaziantep deplasmanında ise 2 kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i yenerek milli maç arasına moralli girmek istiyor.

Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Ahmet Oğuz ve Polomat, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek







