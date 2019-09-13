Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Yeni transferler Elneny ve Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş rakibini deplasmanda yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Gazişehir ise taraftarı önünde Beşiktaş karşısında galibiyet peşinde olacak.

Gazişehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Eylül Cumartesi günü Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gazişehir - Beşiktaş muhtemel 11'ler...

Gazişehir: Günay, Djilobodji, Toşça, Kana-Biyik, Morais, Tetteh, Diarra, Oğuz, Twumasi, Kayode, Güray

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, N’Koudou, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, Güven

Süper Lig’in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı. Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş’ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek. Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak.

Son 3 deplasmanda mağlubiyet

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor’a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor’a mağlup oldu.



