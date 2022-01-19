Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Yoğun kar yağışı altında başlayan mücadele devam edemedi. 43. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Mouinir’in şutu üst direkten dönerken takımlar artan yağışın ardından ikinci yarıya başlayamadı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica maçın hakemi Ümit Öztürk’le girdiği dialog nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

İki kulüp de karşılaşma ile ilgili alınan kararı açıkladı. Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı bugün kaldığı yerden saat 17.00’den itibaren devam edecek.

Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet Demir, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Figueiredo, Maxim, Vetrih

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko