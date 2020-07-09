Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 31. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor, düşme korkusu yaşamayan Gaziantep FK'ya konuk olacak. Rakiplerinin kazandığı haftada 3 puana uzanmak isteyen Konyaspor, evinde galibiyetle dönmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen Gaziantep ise çıkışını sürdürme peşinde. Peki, Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, Gaziantep deplasmanında 3 puana uzanmak istiyor. Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan İttifak Holding Konyaspor ise 30 puanla 16. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti.
Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Gaziantep'te sakatlığı süren Diarra dışında eksik bulunmuyor.
Konyaspor'da Hurtado ve Guilherme sakatlıkları, Jonsson da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Gaziantep FK - Konyaspor muhtemel 11'ler:
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Güray, Jefferson, Maxim, Kenan, Kayode.
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Farouk Miya, Milosevic, Bajic.