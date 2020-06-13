Gaziantep FK - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de Corona Virüs sonrası 27. hafta maçları heyecanı sürüyor. Gaziantep FK ile Ankaragücü Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK sahasında kazanarak verilen aradan sonra 3 puanla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Düşme potasında bulunan Ankaragücü ise kritik bu maçta deplasmanda 3 puan arayacak. Peki, Gaziantep FK - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig’de 27. hafta maçında Gaziantep FK ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK ile Ankaragücü Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK sahasında kazanarak verilen aradan sonra 3 puanla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Düşme potasında bulunan Ankaragücü ise kritik bu maçta deplasmanda 3 puan arayacak.
Gaziantep FK - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Gaziantep’te Kalyon Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Gaziantep FK - Ankaragücü muhtemel 11'ler...
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Sedat Ağçay, Daniel Lukasik, Faty, Orgill, Rodrigues, Michalak
Ligdeki son maçını 13 Mart’ta Çaykur Rizespor’la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıkacak.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.
MKE Ankaragücü’nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.