Süper Lig’de 27. hafta maçında Gaziantep FK ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK ile Ankaragücü Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK sahasında kazanarak verilen aradan sonra 3 puanla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Düşme potasında bulunan Ankaragücü ise kritik bu maçta deplasmanda 3 puan arayacak.

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep’te Kalyon Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Ankaragücü muhtemel 11'ler...

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Sedat Ağçay, Daniel Lukasik, Faty, Orgill, Rodrigues, Michalak

Ligdeki son maçını 13 Mart’ta Çaykur Rizespor’la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıkacak.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü’nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.



