Galatasaray - Tuzlaspor maçı öncesi son dakika haberi. Galatasaray kupa mesaisine çıkıyor... Sarı-Kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Cim Bom’da teknik direktör Fatih Terim, kritik virajı göz önünde bulundurarak genç isimlere ağırlık verecek. Ligde fazla şans bulamayan oyuncuları da sahaya sürecek olan Terim, olası bir aksiliğin önüne geçmek için birkaç tecrübeli ismi de gençlerin yanında görevlendirecek.

Galatasaray - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

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Galatasaray - Tuzlaspor işte 11'ler:

Galatasaray: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor.

Galatasaray'ın yedekleri: Batuhan, Adem, Belhanda, Donk, Ömer, Mariano, Erencan, Ercan, Süleyman, Ferhan

Tuzlaspor: (Muhtemel) Bayram, Türker, Can Otman, Kemal Tokak, Bülent, Sefa Aksoy, Sadık, Mehmet Özdıraz, Muhammed, Devrim, Göksu

Konuk ekip Tuzlaspor ise 2. Lig’de Bandırmaspor ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Rövanş 17 Aralık’ta 15 haftada 31 puan toplayan İstanbul ekibi, son 9 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Tuzla bu tura gelmeden önce 3. Lig takımları Nazilli Belediye’yi 2-1, Karacabey Belediye’yi de 3-1’lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki kupa maçının rövanşı 17 Aralık’ta oynanacak.