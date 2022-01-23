Galatasaray , Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor 'u konuk edecek. Son 11 haftada sadece 1 kez kazanan, 3 maçtır kaybeden ve düşme hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor karşısında kurtuluş mücadelesi verecek. Abdullah Avcı'lı Fırtına ise 2 haftada kaybettiği 4 puanı İstanbul’da telafi edip, takipçileriyle farkı daha da açmanın hesapları içinde. Nef Stadı'nda dün itibarıyla Trabzonspor maçına olan ilgi, stat kapasitesinin yarısından azdı. Kombine sahipleri de dahil edildiğinde satılan bilet sayısı 22 bini geçti. Bu da statta büyük boşluklar olacağı anlamına geliyor. Bugünkü satışlarla birlikte 25 bin taraftar sayısının aşılması hedefleniyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DAKİKA!

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Galatasaray - Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Taktik savaşı!

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçı, aynı zamanda iki taktik ustasının kapışmasına sahne olacak. Yıllarca Guardiola'nın taktik danışmanlığını yapan Domenec Torrent, kritik mücadelede farkını ortaya koymaya kararlı. İspanyol teknik adam oyuncularıyla kısa bir görüşme yaparak, "Geride kalan maçlardan gerekli dersleri çıkarıp yaşananları unutmalıyız. Artık her maç yeni bir final. Galatasaray kalitesine yakışan oyunu, hem hücumda hem de savunmada ortaya koymak zorundayız. Eğer Trabzonspor maçından istediğimiz sonucu alabilirsek, yepyeni bir sayfa açar ve tekrar çıkışa geçeriz" ifadelerini kullandı.

'Büyük fedakârlıklar yaptık'

Üst üste Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalan Trabzonspor cephesinde ise Galatasaray derbisi çıkış noktası olarak görülüyor... İstanbul yolculuğu öncesi son taktik antrenmanda öğrencileriyle konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Ligin lideri biziz ve buralara hiç kolay gelmedik. Çok büyük fedakârlıklar yaptık, şimdi daha fazlasını yapma zamanı. Bu işe ne kadar inandığınızı ve gücünüzü Galatasaray maçında herkese gösterin. Maksimumunuzu sahada verin. Oyun disiplininden kopmadan, 90 dakika boyunca planımıza sadık kalarak galip geleceğiz. Size güveniyorum" dedi.

Galatasaray'da son dakika

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk’ün forma giymesi beklenmiyor. Milli takımlarıyla Afrika Kupası’na giden Mohamed ile Sofiane Feghouli de Trabzonspor karşılaşmasında olmayacak. Kırmızı kart cezası 1 maça inen Taylan ile sarı kart cezasını tamamlayan Berkan ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Trabzonspor'da son dakika

Lider Trabzonspor, bugün önemli isimlerinden yoksun şekilde Galatasaray deplasmanına çıkacak. Sakatlıktan yeni yeni kurtulan Djaniny ve Trondsen'in yanı sıra Abdülkadir Ömür İstanbul'a götürülmedi. Yusuf Erdoğan ile Hüseyin Türkmen kart cezalısı. Sezonu kapatan Gervinho'ya ek olarak Kouassi Afrika Kupası'nda, Koita'nın ise hastalığı var. Bordo-Mavililer'de toplam 8 eksik bulunuyor.