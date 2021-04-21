Art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından Göztepe'yi mağlup eden ve şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, zorlu maçtan galibiyet çıkarıp seri başlatmak istiyor. 4 maçtır berabere kalan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ise evine 3 puanla dönüp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadelede Cüneyt Çakır, VAR hakemi olarak görevlendirildi.

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Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray-Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Afobe.

Fatih Terim: Aynı oyun yeter!

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk iddiasını sürdürme yolunda Trabzonspor maçını en kritik virajlardan biri olarak görüyor. Hafta boyunca takımını taktik olarak bu mücadeleye hazırlamaya çalışan Fatih Terim, dünkü son çalışmada öğrencilerine bir konuşma yaptı. Göztepe maçını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, “O karşılaşmanın büyük bölümünde ortaya koyduğumuz futbol çok iyiydi. Bunun meyvesini de aldık. Trabzonspor karşısında da kendi oyunumuzu oynayıp, 90 dakika boyunca aynı motivasyonla mücadele edersek, galibiyete uzanırız” diye konuştu.

‘İddiamızı gösterelim’

Terim, “Trabzonspor gibi güçlü bir takımı yenersek, şampiyonluk konusundaki iddiamızı da herkese gösteririz. Bu galibiyet biza sadece 3 puan değil, büyük moral ve güven de kazandırır” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: Artık zafer vakti!

Milli ara sonrası çıktığı 4 lig maçında da rakipleriyle yenişemeyen Bordo-Mavililer, bu süreçte tam 8 puan yitirdi. Zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor, en azından ilk 3 hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda da Galatasaray maçı çok kritik. Karadeniz ekibi, kazanması durumunda Galatasaray ile farkı 3 puana indirecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen son idmanın ardından oyuncularıyla maç toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet istedi, “Sonuna kadar yarışta olacağımıza herkesi inandırın” dedi.

‘Ruhumuzu koymalıyız’

Avcı, “Son haftalarda iyi oynuyoruz ancak sonuç alamıyoruz. Artık kazanma vakti geldi. Aklımızı, ruhumuzu, coşkumuzu ortaya koymalıyız. Bu 90 dakika, gücümüzü gösterme fırsatı” diye konuştu.

Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda

Göztepe maçında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, bugün de Galatasaray’ın en önemli hücum silahı olacak. Teknik direktör Fatih Terim’in yine ilk 11’de görevlendireceği genç kanat oyuncusu, özellikle Halil Dervişoğlu ile gösterdiği uyumlu performansla dikkat çekmişti. Ligde forma giydiği 398 dakikada 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Kerem, çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor

Taylan ve Gedson’a özel talimat

Sarı-Kırmızılılar’da Göztepe maçında olduğu gibi bugünkü zorlu mücadelede de orta sahanın merkezinde Taylan Antalyalı ve Gedson Fernandes’in görev yapması bekleniyor. Fatih Terim, bu iki öğrencisine, beklere yardım etmeleri talimatını verdi. Tecrübeli teknik adam, rakip hangi kanattan atak yapıyorsa, oraya yakın olan oyuncunun çizgiye yaklaşmasını istedi.

Florya'da son dakika!

Galatasaray dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamladı. Göztepe galibiyeti sonrası Sarı-Kırmızılı takımda moraller yükselirken, Cim Bom çıkışını Trabzonspor’u yenerek sürdürmek amacında. Son maçın 11’ini bozmayacak olan Fatih Terim, tedavileri devam eden Falcao ve Yedlin’in yanı sıra Mohamed ve cezalı Donk’tan faydalanamayacak. Sakatlığı büyük oranda geçen Martin Linnes ise bugün 21 kişilik kadroda olabilir.

Babel'in cezası bitti

Göztepe deplasmanına Mohamed, Falcao, Babel, Linnes, Yedlin ve Donk'tan yoksun giden Galatasaray'da, Trabzonspor sınavı öncesi eksik sayısı 5'e düştü. Kart cezasını tamamlayan Babel, Bordo-Mavili ekibe karşı forma giyebilecek. Eksikler listesindeki diğer isimlerin ise maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

Trabzonspor'un Galatasaray planı

Milli ara sonrasında çıktığı 4 lig maçında 4 beraberlik alıp, toplam 8 puan yitiren Trabzonspor, Galatasaray derbisiyle çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde belirledi. Sağ bekte Serkan, solda Marlon’u görevlendirecek olan Avcı, Edgar ve cezası biten Vitor Hugo’ya savunmanın göbeğinde formayı teslim edecek. Sakatlığını tamamen atlatan Berat Özdemir’i 11’e monte etmeye hazırlanan Fırtına’nın hocası, yanında Abdulkadir Parmak’a görev verecek.

Bakasetas’a şut emri

Derbi taktiğini de netleştiren Abdullah hoca, savunma güvenliğini ön planda tutacak. Galatasaray’ın golü bulamadığı takdirde risk alıp, arkada büyük boşluklar bırakacağını düşünen Avcı, hızlı hücum organizasyonlarıyla Aslan’ı vurmak istiyor. Bu konuda özellikle Djaniny- Nwakaeme ikilisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas’a da rakip kaleye sık sık şut atması talimatını verdi.

Caleb Ekuban iyileşti

Sakatlığı nedeniyle Rize ve Hatay maçlarını kaçıran Caleb Ekuban iyileşti. Günlerdir yoğun tedavi uygulanan Ganalı yıldız, son iki antrenmanda takımla çalıştı. Galatasaray kafilesine alınan yıldız futbolcunun, bugünkü maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Abdullah Avcı, Ekuban’ın dönüşüyle hücum hattında ideal dörtlüye kavuşacak. Fırtına’nın hocası, Nwakame- Bakasetas-Ekuban- Djaniny dörtülü ile karşılaşmaya başlayacak. Orta alanda ise Parmak ve Berat olacak.

Nwakaeme patlamaya hazır

8 Şubat'taki Malatya maçından bu yana Süper Lig’de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray’a bileniyor. Nijeryalı yıldız, kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı’nın en önemli hücum kozlarından biri olacak. Nijeryalı yıldız, Galatasaray’a daha önce 5 kez rakip oldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Nwakaeme’nin yanı sıra Djaniny de oldukça formda.

Büyük maçlarda tek galibiyet

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı maçlarda ciddi üstünlük kuran Trabzonspor, bu yıl tam tersi bir görüntüde. 3 büyük rakibiyle oynadığı 5 lig maçında 4 yenilgi alan Fırtına, sadece Beşiktaş’ı mağlup etti. Karadeniz ekibi, Galatasaray’ı devirip kötü istatistiği bir nebze olsun düzeltmeyi hedefliyor.

Yönetimden tam destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Galatasaray deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Yönetim kurulununtam kadroya yakın şekildeTürk Telekom Stadı’nda olması bekleniyor. Pandemi sürecinde dahi oyuncuların alacaklarını zamanında ödeyen Trabzonspor Yönetimi’nin, Galatasaray karşısında galibiyete ulaşılması halinde takıma ekstra prim verebileceği öğrenildi.

Deplasmanda 176 günlük seri

Zorlu Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor’un en büyük güvencesi; deplasman performansı... Bu sezon dış sahada tek yenilgisi olan Bordo-Mavililer, ligde tam 14 deplasmandır kaybetmiyor. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Bordo- Mavililer, Aslan’ı da devirip 176 günlük seriyi devam ettirmek amacında. Fırtına, ligin ilk yarısındaki maçta ise Galatasaray’a Akyazı’da 2-0 mağlup olmuştu.