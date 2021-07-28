Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman oynanacak? GS-St. Johnstone maçı saat kaçta ve hangi kanalda olacak?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Eleme Turu'nda veda etti. PSV'ye ilk maçta 5-1, rövanşta ise 2-1 kaybeden Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak. PSV karşısında havlu atan Galatasaray'da taraftarlar, St. Johnstone maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman oynanacak? GS-St. Johnstone maçı saat kaçta ve hangi kanalda olacak? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Eleme Turu'nda veda etti. PSV Eindhoven’a 5-1 ve 2-1 kaybeden Sarı Kırmızılı ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndan devam edecek. Sarı Kırmızılılar, turu geçerse Avrupa Ligi play-off turuna kalacak. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, eğer turu geçemezse, Konferans Ligi Play-Off'larında boy gösterecek.
Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maçı 5 Ağustos'ta evinde oynayacak Galatasaray, 12 Ağustos'ta deplasmanda rövanş maçına çıkacak.
GS-St. Johnstone maçı saat kaçta ve hangi kanalda olacak?
Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı maçların henüz yayıncısı ve saati belli değil. Detaylar belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
Galatasaray'ın turu geçmesi halindeki muhtemel rakipleri:
AZ Alkmaar
Zorya Luhansk
Royal Antwerp
Sturm Graz
Randers