Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Eleme Turu'nda veda etti. PSV Eindhoven’a 5-1 ve 2-1 kaybeden Sarı Kırmızılı ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndan devam edecek. Sarı Kırmızılılar, turu geçerse Avrupa Ligi play-off turuna kalacak. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, eğer turu geçemezse, Konferans Ligi Play-Off'larında boy gösterecek.

Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maçı 5 Ağustos'ta evinde oynayacak Galatasaray, 12 Ağustos'ta deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

GS-St. Johnstone maçı saat kaçta ve hangi kanalda olacak?

Galatasaray'ın St. Johnstone ile oynayacağı maçların henüz yayıncısı ve saati belli değil. Detaylar belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Galatasaray'ın turu geçmesi halindeki muhtemel rakipleri:

AZ Alkmaar

Zorya Luhansk

Royal Antwerp

Sturm Graz

Randers







