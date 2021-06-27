PSV maçına hazır çıkmak isteyen Galatasaray , 4. hazırlık maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Lokomotiv Moskova'nın ardından en ciddi sınavını Yunan devi karşısında verecek olan Galatasaray, sahadan galip ayrılıp moralli bir şekilde PSV maçında sahaya çıkmayı amaçlıyor. Galatasaray - Olympiakos maçını heyecanla bekleyen taraftarlar, Galatasaray - Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Galatasaray - Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

14 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Olympiakos maçının henüz saati ve yayıncısı belli değil. Karşılaşmanın D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan yayımlanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.









PSV maçına hazır çıkmak isteyen Galatasaray, hazırlık maçlarında alacağı skorlarla moral depolamak istiyor. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray-PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor. Kırmızı Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.