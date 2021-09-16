Galatasaray , Lazio maçıyla UEFA Avrupa Ligi'ne başlıyor. Cim Bom, E Grubu ilk maçında konuk ettiği Lazio'yu devirip, moral depolamak istiyor. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak.

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Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Lazio ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

Galatasaray, Fatih Terim'le Avrupa’da 88. maçında!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında İtalya’nın Lazio takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 88. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 87 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 120 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

İşte Fatih Terim'in yıkım planı!

Galatasaray 'da şu sıralarda tek gündem, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçı. Teknik ekip, Avrupa'da, Lazio gibi bir takıma karşı yapılacak iyi bir başlangıcın, lige de pozitif yansıyacağını düşünüyor. Bu nedenle, zorlu mücadeleye yönelik özel bir hazırlık var. Terim'in ekibi, İtalyan temsilcisini tüm detaylarıyla analiz etti ve en ciddi taktik provayı dün sabahki idmanda gerçekleştirdi. Bu antrenmanda Fatih hocanın galibiyet planına dair önemli ipuçları üzerinde duruldu. İşte Fatih Terim'in, Lazio karşılaşmasında takımından beklentileri:

45 değil, 90 dakika

Öğrencilerinden, Trabzonspor karşılaşmasındaki ilk 45 dakikayı, bu kez 90 dakikaya yaymalarını isteyen Terim, o gün devre arasında çıkardığı Morutan'a bu kez çok güveniyor. Sarı-Kırmızılı ekibin ataklarını yine Rumen yıldız yönlendirecek. Morutan'ın bu konudaki en yakın destekçisi de yine vatandaşı Cicaldau olacak.

İdmanı yarıda kesti

Özellikle tempo vurgusu yapan Terim, "Top hep bizde kalacak, tempoyu biz belirlemek zorundayız" dedi. Bunun için Sarı-Kırmızılı ekip, taraftarın da desteğiyle birlikte maça önde baskıyla başlayacak ve oyunu rakip yarı alana yığmaya çalışacak. Öğrencilerinden rakiple yakın temas içinde ve sert olmalarını isteyen Terim, "Rakibe boş alan bırakmak yok, her yere ayak basmalıyız" sözleriyle antrenmanı sık sık yarıda kesti. Ayrıca savunmada yapılan hataların, sadece defanstaki oyunculardan kaynaklanmadığını da dile getiren Fatih hoca, savunmayı tüm takımın birlikte yapmasını ve herkesin topun arkasına geçmesini istiyor.

Lazio ile 5. randevu

Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0’lık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray’ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.