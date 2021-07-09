Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim'in özellikle genç ve geçen sezon süre almayan oyunculara süre vermesi bekleniyor. Galatasaray bu sezon ilk çıktığı hazırlık maçını Dinamo Bükreş karşısında 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile İstanbul’da 10 Temmuz Cumartesi saat 19:00’da Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda, 13 Temmuz Salı saat 21:15’de ise Olympiakos’la Pire’de Karaiskaki Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Her iki hazırlık maçı da D Smart 77. kanal Spor Smart’ta yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray'da kadro değişiyor!

Donk, Linnes, Şener Özbayraklı, Etebo ve Saracchi gibi isimlerle yola devam etmeyen kadrosuna Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı katan Galatasaray ayrıca Arda Turan, Emre akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzatmıştı.

Dış transfer bekleniyor...

Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı takım ayrıca sol bek, sağ bek ve diğer bölgeleri için transfer çalışmalarını sürdürüyor.