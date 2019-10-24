Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Peki, Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 18.30'da başlayacak. Mücadele TRTSPOR 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ligin geride kalan bölümünde iki takım da çıktıkları üçer müsabakadan galibiyetle ayrıldı.