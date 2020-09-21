Galatasaray - Fenerbahçe ne zaman saat kaçta canlı?

Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinin asırlık mücadelesi bu hafta bir kez daha sahne alacak. Pandemi sürecinde maçların seyircisiz oynanması kararı ardından yıllar sonra derbi mücadelesi boş tribünler önünde oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçını sadece televizyon başından izleyebilecek olan milyonlarca futbolsever derbinin yayın bilgileri ile ilgili sorgulamalara başladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yayın bilgileri, ne zaman saat kaçta oynanacağı sorusunun cevabı ve diğer detaylara bu haberimizde yer verdik. Ayrıca maçın nerede oynanacağı da merak ediliyor.

Galatasaraş - Fenerbahçe maçı nerede?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi maçı beİN SPORTS 1'den naklen ve canlı olarak ekranlara taşınacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'lerini henüz kestirmek mümkün değil. Zira transfer dönemi devam ediyor ve iki ekibin de kadrolarını yeni isimlerle takviye etmesi bekleniyor.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk iki haftasında Gaziantep FK'yı 3-1, Başakşehir'i ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Fenerbahçe ise sezona deplasmandaki 2-1'lik Rizespor galibiyetiyle başlayıp, ikinci hafta maçında Hatayspor'u ağırlamıştı.