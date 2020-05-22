Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg, Werder Bremen'i konuk edecek. 37 puanı bulunan Freiburg, evinde 3 puana uzanıp Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. 5 maçtır galibiyete hasret olan ve 18 puanla küme düşme hattında yer alan Werder Bremen ise kritik ve zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Freiburg ile oynadığı son yedi resmi maçın birini kaybeden Weder Bremen (3G 3B), tek mağlubiyetini Şubat 2018'de deplasmanda almıştı. Son yedi Bundesliga maçında bir puan toplayabilen Werder Bremen, bu süreçte en az puan kazanan takım konumunda.

Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

23 Mayıs Cumartesi günü oynanancak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Freiburg - Werder Bremen muhtemel 11'ler:

Freiburg: Schwolow; Gulde, Lienhart, Heintz; Schmid, Koch, Hofler, Gunter; Waldschmidt, Petersen, Holer

Werder Bremen: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; M. Eggestein, Bargfrede, Klaassen; Bittencourt, Selke, Rashica

Freiburg'da Lukas Kubler'in karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Claudio Pizarro, Ömer Toprak, Niclas Fullkrug ve Kevin Mohwald ile sarı kart cezalısı Ilia Gruev mücadelede forma giyemeyecek.