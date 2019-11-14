Fransa - Moldova maçı hangi kanalda, saat kaçta?
EURO 2020 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı yaşanıyor. H Grubu'nda yer alan Milli Takımımız, İzlanda'dan 1 puan alması halinde finalleri garantileyecek. Millilerimiz karşısında galibiyet elde edemeyen son Dünya Şampiyonu Fransa ise Moldova'yu konuk ediyor. H Grubu'nda 19 puanı bulunan lider Türkiye'yi averajla ikinci sırada bulunan Fransa takip ediyor. Peki, Fransa Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda kader haftası. 19 puanı Milli Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda'dan 1 puan alması halinde finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda ve pazar günü oynanacak Andorra maçlarından çıkacak 6 puan ise bize grup liderliğini getirecek. H Grubu'nda lider Türkiye'nin arkasında averajla ikinci sırada bulunan Fransa ise Moldova'yı konuk ediyor.
İlk maçta millilere 2-0 yenilen, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalan yıldızlar topluluğu Fransa, taraftarı önünde zayıf rakibini mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor. 3 puanlı Moldova son sırada yer alıyor.
Fransa - Moldova maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Stade de France'da oynanan mücadeleyi Gediminas Mazeika yönetiyor. 22.45'te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Şimdiye kadar sadece 1 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fransa sahadan 4-1’lik üstünlükle ayrılmıştı. Bireysel performanslara bakıldığındaysa ev sahibi ekip son 15 maçında 2 mağlubiyet 2 beraberlik ve 11 galibiyet elde etmişti.
Moldova ise son 15 maçında 3 galibiyet 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet istatistiğine sahip.