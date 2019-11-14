EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda kader haftası. 19 puanı Milli Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda'dan 1 puan alması halinde finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda ve pazar günü oynanacak Andorra maçlarından çıkacak 6 puan ise bize grup liderliğini getirecek. H Grubu'nda lider Türkiye'nin arkasında averajla ikinci sırada bulunan Fransa ise Moldova'yı konuk ediyor.

İlk maçta millilere 2-0 yenilen, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalan yıldızlar topluluğu Fransa, taraftarı önünde zayıf rakibini mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor. 3 puanlı Moldova son sırada yer alıyor.

Fransa - Moldova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stade de France'da oynanan mücadeleyi Gediminas Mazeika yönetiyor. 22.45'te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şimdiye kadar sadece 1 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fransa sahadan 4-1’lik üstünlükle ayrılmıştı. Bireysel performanslara bakıldığındaysa ev sahibi ekip son 15 maçında 2 mağlubiyet 2 beraberlik ve 11 galibiyet elde etmişti.

Moldova ise son 15 maçında 3 galibiyet 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet istatistiğine sahip.