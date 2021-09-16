Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi macerasına başladı ve D Grubu maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları sebebiyle Demir Grup Sivasspor ’a karşı forma giyemeyen Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak, Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u yenerek grup maçlarına galibiyetle başlama hedefinde.

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Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Commerzbank Arena'da oynanacak Frankfurt-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.

Frankfurt-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Frankfurt: Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia ve Rossi

Daha önce bir kez karşılaştılar

Fenerbahçe ile Frankfurt, tarihlerinde ikinci defa karşı karşıya gelecek. İki ekip, 13 Aralık 2006’da o dönemdeki adıyla UEFA Kupası’nda yine grup maçında birbirlerine rakip olmuştu. Kadıköy’de oynanan karşılaşmada Alman ekibi Takahara’nın golleriyle 2-0 öne geçip, gruptan çıkma pozisyonuna gelmişti. Ancak Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk ile beraberliği yakalamış ve maç 2-2 sona ermişti. Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, 5 takımlı grubu 3. bitirip üst tura çıkarken, Frankfurt son sırada kalmıştı.

Pelkas, Novak ve Ferdi kadroda

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan üç oyuncu ise Eintracht Frankfurt maçı için açıklanan kamp kadrosunda kendisine yer buldu. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig 'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Yolu iki kulüpten geçenler...

Sarı-Lacivertliler, Frankfurt ile belki bir kez karşılaştı ancak iki kulübün tarihlerinde birçok ortak oyuncular var. Bunların ilki sol kanat oyuncusu Ender Konca. 1971-73’te Frankfurt’ta oynayan Konca, ardından transfer olduğu Fenerbahçe’de 1977’ye kadar forma giydi. Konca’yı takip eden isimlerden biri, geçen sezon Sarı-Lacivertliler’in teknik patronluğunu yapan Erol Bulut oldu. 1996-98 arasında sadece 2 sezon Çubuklu formayı giymesine rağmen Fenerbahçe’nin unutulmazları arasına giren Jay Jay Okocha da Frankfurt’tan gelmişti.

Oliver Glasner takımının başında yer alamayacak

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak. Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.