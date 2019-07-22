Yeni sezon hazırlıklara 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan, Avusturya'nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Daha önce Boluspor ve Ümraniyespor ile karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, iki maçtanda 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe - Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kapfenberg’deki Franz Feteke Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak ve Smart Sport’tan yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe, Avusturya’daki ikinci hazırlık maçında ise perşembe günü Hertha Berlin ile oynayacak.

Altay Bayındır sahaya iniyor

Fenerbahçe’nin yeni kalecisi, U21 Milli Takımı’ndan sakat dönmüştü. Altay Bayındır, parmağındaki sakatlık nedeniyle topla çalışmalarda yer almamıştı. Genç file bekçisi, Avusturya kampıyla birlikte sahaya iniyor. Ersun Yanal, idmanlarda boy gösterecek olan öğrencisini tebdir amaçlı Wolfsburg ve Hertha Berlin maçlarında oynatmamayı planlıyor. Altay Bayındır’ın ay sonundaki AUDİ Cup’ta ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Okan Turp’a nazar değdi

Antrenmanlardaki performansıyla göz dolduran genç stoper, Bursaspor maçında sakatlanmıştı. Okan Turp, bu nedenle Avusturya kampının kadrosuna dahil edilmedi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sakatlanan ilk oyuncu olan Okan’ın tedavisine başlandı. Fenerbahçe’de ayrıca gözden çıkartılan Barış Alıcı, Napoli’yle anlaşan Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan kaleci Erten Ersu da İstanbul’da bırakıldı.

Avusturya kampı başladı

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk kamp etabını Topuk Yaylası Tesisleri’nde yapmıştı. Ardından Samandıra’da çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, dün yurt dışındaki ilk kamp etabı için Avusturya’nın Graz şehrine gitti.

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.







