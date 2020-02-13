Trabzonspor, 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti ve yarı finalde, Kırklarelispor'u eleyen Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan iki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kapışması büyük bir heyecana sahne olacak. İki takım taraftarı, yarı final eşleşmesinin belli olmasının ardından ''Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta oynanacak. Rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak. Dev maçlar, A Spor veya ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'dan başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İ.Y, İstanbulspor, Kayserispor ve Kırklarelispor'u elemeyi başardı.

Kupaya 5. Tur'dan giriş yapan Trabzonspor ise, Altay, Denizlispor ve Erzurumspor'u kupanın dışına itti.