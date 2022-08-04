Şampiyonlar Ligi serüvenine Dinamo Kiev'e elenerek nokta koyan Fenerbahçe , yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Kanarya, 3. turda Çekya ekibi Slovacko karşısında ilk maçta avantaj arıyor. Sarı Lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden kaleci Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

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Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe-Slovacko muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk

Maçın hakemi Joao Pinheiro

Fenerbahçe'nin, Slovacko ile oynayacağı karşılaşmayı Portekizli Joao Pinheiro yönetecek. 34 yaşındaki Pinheiro daha önce Yeni Malatyaspor'un 2019'da sahasında Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldığı Avrupa Ligi karşılaşmasını yönetmişti. Genç hakemin yardımcılıklarını ise Bruno Alves ve Luciano Gomes üstlenecek. 4. hakemlik görevini ise Gustavo Correia yapacak.

3 eksik var

Kanarya'da Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Slovacko karşısında avantaj arıyor. Sarı Lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden kaleci Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Kanarya'da 10 isim listede yok

Sarı-Lacivertliler'de tam 10 futbolcu, Slovacko ile oynanacak AvrupaLigi 3. ön eleme eşleşmesinin listesinde yer almadı. Teknik Direktör Jorge Jesus'un Avrupa kadrosunda yer alamayan oyuncular ise şunlar; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Nazım Sangare, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Joao Pedro, Mbwana Samatta, Tiago Çukur ve İrfan Can Kahveci.

Szalai takımla birlikte çalıştı

Kanarya'nın yıldız savunmacısı Attila Szalai son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Macar futbolcunun, teknik direktör Jorge Jesus’un görev vermesi halinde Slovacko maçında forma giyebileceği belirtildi. 24 yaşındaki stoper, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan ön eleme mücadelesinde ortaya koyduğu futbol ile göz doldurmuştu.