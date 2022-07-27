UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe , Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. İlk maçta Dinamo Kiev'i elinden kaçıran Fenerbahçe, Kadıköy'de galibiyete uzanıp, Şampiyonlar Ligi'nde adını 3. tura yazdırmak istiyor. Rakip zorlu ancak Jorge Jesus ve öğrencileri zafere inanıyor, tıklım tıklım dolacak tribünler de gövde gösterisine hazırlanıyor.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Her türlü beraberlikte ise karşılaşma uzayacak. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Ülker Stadı artık hazır

Sezonun ilk resmi maçı olan Dinamo Kiev mücadelesinde bu akşam yaklaşık 50 bin taraftarı ağırlayacak Ülker Stadı'ndaki yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Zemin her yıl olduğu gibi yenilenirken, stadın çatısını koruyan malzemeler değiştirildi. Çeşitli boyama ve tamir işlerinin yanı sıra eskiyen ya da yıpranmış koltukların yerine yenileri takıldı.

Avrupa'daki 242. mücadele

Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'nda 242. maçına çıkacak. Bundan önceki maçlarda Kanarya 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu akşam 90 dakika golsüz berabere biterse maç uzayacak. Eşitlik yine bozulmaz ise turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek.

Kazanırsa Graz yoksa Slovacko

Kanarya, Dinamo Kiev'i elediği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la eşleşecek. İlk maçlar 2-3 Ağustos, rövanşları 9 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe, Kiev'e kaybederse, Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Çek ekibi Slovacko ile karşılaşacak. İlk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta olacak.