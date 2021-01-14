Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ligde işleri yoluna koydu. Peş peşe gelen Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle, Erol Bulut ve öğrencilerinin zirveye ortak olmasını sağladı. Gözler şimdi diğer kulvara, Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Sarı-Lacivertliler, çeyrek final bileti için Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Fenerbahçe - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.