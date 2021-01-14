Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı şifresiz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fb - Kasımpaşa 11'ler)
Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gündemin bir numaralı maddesi! Sarı-Lacivertli takım bir taraftan da hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak zirveye ortak olan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, son 16 turu maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı Lacivertli ekip, Kasımpaşa’yı devirerek adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde. Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşma ile ilgili detaylar haberimizde. Fenerbahçe-Kasımpaşa canlı linki de maç saatinde bu haberimizde aktif olacak.
Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ligde işleri yoluna koydu. Peş peşe gelen Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle, Erol Bulut ve öğrencilerinin zirveye ortak olmasını sağladı. Gözler şimdi diğer kulvara, Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Sarı-Lacivertliler, çeyrek final bileti için Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
Fenerbahçe - Kasımpaşa ilk 11'ler:
Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.