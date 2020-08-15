Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yepyeni bir sayfa açan Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Samandıra’da TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’la kozlarını paylaşacak. Erol Bulut, bu mücadelede ilk kez oyuncularını bir rakip karşısında analiz edecek ve ayın 18’indeki Topuk Yaylası’na götüreceği isimleri seçmek adına önemli bir fırsat yakalamış olacak. Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de İstanbulspor maçında forma giymesi bekleniyor. Kampa yeni katılan Novak'ın ise süre alıp almayacağı belirsiz.

Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 17.00'de başlayacak Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçının henüz bir yayıncısı yok. Karşılaşmanın Fenerbahçe TV veya Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalından yayınlanması bekleniyor. Canlı anlatım ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

3 isim ön planda

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de özellikle üç ismin,arkadaşlarına göre daha hazır olarak ön plana çıktığı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut’un takımında özellikle Gary Rodrigues, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan’ın, kampa çok hazır bir şekilde gelmeleri teknik heyeti çok memnun etti.

Şimdiden Bulut’un gözüne giren bu isimlerin yanı sıra diğer göze batan oyuncuların Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’de keyifler süper

Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Erol Bulut’un sıkı antrenmanları, oyuncuları hiç rahatsız etmiyor. Yapılan tempolu koşu çalışmasında bireysel olarak oyuncuların 6 km. koşu seviyesine ulaştıkları öğrenildi. Sıcak havaya rağmen takımın ortaya koyduğu özveri, Bulut’u oldukça memnun etti.