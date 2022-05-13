U19 Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe , 28. hafta erteleme maçında Galatasaray 'ı ağırlayacak. İki takım arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan ilk maçı Sarı Lacivertliler, 4-1 kazanmayı başarmıştı. Kanarya, bir kez daha kazanıp rövanş maçında da 3 puanı kapmak istiyor. Liderlik koltuğunda oturan Aslan ise rövanşı alarak dönmeyi hesaplıyor. Fenerbahçe, kritik maçın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacağını duyurdu. İlk etapta Maraton Alt ve 1907 tribünlerinin satışa sunulacağını duyuran Sarı Lacivertliler, her iki tribünün tamamen dolması halinde diğer tribünlerin de taraftarlara açılacağını duyurdu.

Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fb Gs U19 maçı hangi kanalda?

18 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı Saat 19.00’da başlayacak. TRT Spor’dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın hemen öncesinde oynanacak derbi, taraftarların da olduğu özel bir atmosferde oynanacak.

Bilet fiyatları:

Maraton Alt: 10 TL

1907 Tribünü: 500 TL

Hatıra Bilet: 5 TL

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol Akademimizin, geleceğimiz olduğu bilinciyle hareket eden Kulübümüz, U19 derbisi için stadımızın kapılarını açıyor. Hasılatının tamamen geleceğimiz olan Futbol Akademimize aktarılacağı U19 derbisinin bilet satışları 14 Mayıs 2022 saat 13.00 itibariyle www.passolig.com.tr üzerinden olacaktır. Maça gelemeyen taraftarlarımız, hatıra bilet alarak Akademimize destek olabileceklerdir.

İlk etapta Maraton Alt ve 1907 Tribünlerimizin satışa sunulacağı bu özel karşılaşmada her iki tribünümüzün tamamen dolması halinde diğer tribünlerimiz de taraftarımıza açılacaktır.