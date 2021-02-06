Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ı konuk ediyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti ve maçın yeni favorisi Galatasaray oldu. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadelede Ali Palabıyık, VAR hakemi olarak görevlendirildi. Derbide Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapıyor. Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15’ini kazanırken, 3’ünde berabere kaldı, 4’ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor. Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

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(FB - GS) Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan dev maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

Erol Bulut'tan futbolculara psikolojik destek

Takımı derbiye motive etmek konusunda Erol Bulut’un en büyük yardımcıları sportif direktör Emre Belözoğlu, antrenör Volkan Demirel ile Gökhan ve Caner gibi deneyimli oyuncular. Futbolculara yapılan her konuşmada, saha içinde birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapılıyor. Bir süre önce göreve gelen Klinik Psikolog İbrahim Eke ise oyuncuların sakin kalmasını sağlayacak seanslar düzenliyor.

İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe planı

Haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapattıktan sonra ara vermeden Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başlayan; ilk günü yenilenme çalışmasıyla geçip, dün de taktik provalara start veren Galatasaray'da, konsantrasyon en üst seviyede. Sarı-Kırmızılı ekibin son antrenmanı büyük bir mücadele içerisinde geçerken, ana bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Rakibin zayıf karnı olarak kanatları belirleyen Terim, bu iki bölgeyi savunma bekleriyle destekleyerek atak devamlılığı yakalamayı planlıyor. Tüm oyun kurgusunu, golü ilk yarıda bulmak üzerine organize eden Fatih hoca, ilk 11 dizilişini de bu doğrultuda güncellemeyi düşünüyordu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin kilidi ilk gol

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 27 yılı kapsayan son 55 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 55 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı. Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 55 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'den geri dönüşlerden 7 puan

Fenerbahçe, ligde bu sezon 7 maçta rakipleri karşısında mağlup duruma düşerken, bu maçların 3'ünden puan ya da puanlar almayı başardı. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor müsabakalarında ilk golü rakiplerinin bulmasına karşın mücadelelerden 3 puan çıkarmayı bildi.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtan ise ilk golü bulamamasına karşın 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş , Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında ise geri dönmeyi başaramadı.

Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü maçlarda puan alamadı

Galatasaray, bu sezon ligde geriye düştüğü maçlardan puan almayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar karşısında rakipleri 4 kez öne geçerken, Galatasaray bu maçların tamamını kaybetti. Geriye düştüğü hiçbir mücadeleden puan çıkarmayı başaramayan Galatasaray, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında sahadan yenik ayrıldı.