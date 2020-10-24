Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Galatasaray, ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Kırmızılı kart cezalısı Etebo, maçta forma giyemeyecek Galatasaray Erzurumspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Erzurumspor ise sahasında galibiyet arayacak.

Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erzurumspor - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Erzurumspor: (Muhtemel) Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Emrah, Ricardo Gomes

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Falcao

Süper Lig’de sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, sonraki 3 haftada 8 puan kaybetti. Ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray’ın 7 puanı bulunuyor. Ligde bir maçı ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Etebo cezalı

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig’in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılı takımda sırt ağrısı olan Sofiane Feghouli ile sol üst adalesinde ağrısı bulunan Martin Linnes’in durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Luyindama ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray’da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

Ligde ilk kez İstanbul dışına çıkacak

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. randevu

Galatasaray, Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul’da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.