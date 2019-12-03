Bu sezon ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken ve Süper Lig’in zirvesine yerleşen Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası’nda da yoluna devam etmek istiyor. Bir önceki turda 2. Lig ekibi Başkent Akademi’yi 6-0 deviren Yiğido, bu turda 3. Lig ekibi Esenler Erokspor ile kapışacak. Kırmızı-Beyazlılar zayıf rakibine şans tanımadan sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Önceki turda Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-0 yenerek eleyen İstanbul ekibi Esenler Erok Süper Lig’in lideri karşısında mucize peşinde.

Erokspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Esenler Erokspor ve Demir Grup Sivasspor saat 18.30’da Esenler Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından idman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve dinlendirilen Hakan Arslan antrenmana katılmazken, Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptı. 3 oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.



