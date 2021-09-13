Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Sivasspor 'la berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Sarı-Lacivertliler deplasmanda Eintracht Frankfurt'u yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanındaki maçı 16 Eylül 2021 tarihinde saat 20.45'te oynanacak. Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Bu turda HJK Helsinki'yle eşleşen sarı-lacivertliler, Finlandiya temsilcisini toplamda 6-2'lik skorla saf dışı bırakmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

“Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha – B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih.”



