Kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Sırp tenisçi Djokovic, 11 Temmuz Pazar günü kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadelenin yayın bilgileri ve maçın detayları tenis severler tarafından araştırılıyor.

Djokovic - Berrettini Wimbledon final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wimbledon tek erkekler final maçı 11 Temmuz 2021 Pazar günü oynanacak. Şampiyon olmak için korta çıkacak iki ismin mücadelesi saat 16:00’da başlayacak, TRT Spor, S Sport ve S Sport + ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde oynanan ikinci yarı final maçında Djokovic, 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile karşı karşıya geldi.

Merkez Kort'ta oynanan ve 2 saat 44 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden Djokovic, Wimbledon'da 7, grand slam turnuvalarında ise 30. kez finale yükseldi.



