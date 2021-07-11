Djokovic - Berrettini Wimbledon final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, finale çıktı. Djokovic'in finalde rakibi ise Berrettini oldu. Final mücadelesini kazanan bu sene Wibmledon tek erkeklerin en büyüğü olacak. Peki, Djokovic - Berrettini final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın yayın bilgileri haberimizde...
Kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Sırp tenisçi Djokovic, 11 Temmuz Pazar günü kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadelenin yayın bilgileri ve maçın detayları tenis severler tarafından araştırılıyor.
Djokovic - Berrettini Wimbledon final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Wimbledon tek erkekler final maçı 11 Temmuz 2021 Pazar günü oynanacak. Şampiyon olmak için korta çıkacak iki ismin mücadelesi saat 16:00’da başlayacak, TRT Spor, S Sport ve S Sport + ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Başkent Londra'da düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde oynanan ikinci yarı final maçında Djokovic, 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile karşı karşıya geldi.
Merkez Kort'ta oynanan ve 2 saat 44 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden Djokovic, Wimbledon'da 7, grand slam turnuvalarında ise 30. kez finale yükseldi.