Süper Lig’in 34. ve son haftasında Denizlispor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Süper Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilerek 29 puanla 18. sıradan kurtulamayan MKE Ankaragücü’nün, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'ten sonra Onazi'nin de hafta içi ayrıldığı yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren kaleci Tolgahan da yine görev yapamayacak. 9 yıl sonra döndüğü ligde final niteliğinde bir maç oynayacak 35 puanlı 14'üncü sıradaki Ege ekibi, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü önünde 1 puan alması durumunda bile kurtuluşunu ilan edecek. Denizli mağlup olması halinde ise rakipleri 35 puanlı Çaykur Rizespor, 32'şer puandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un aynı saatte oynanacak maçlarının sonucunu bekleyecek.

Yeşil-siyahlılara yenilgi durumunda ligde kalmak için Yeni Malatya'nın evinde Gaziantep FK önünde ve Kayserispor'un yine iç sahada Trabzonspor karşısında galip gelmemesi yetecek. İkili, üçlü ve hatta dörtlü averaj ihtimalinin dahi olduğu ateş hattında Denizlispor her ihtimali göz önüne alacak. Denizlispor, ikili averajda düşme hattındaki Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un gerisinde kalırken, yalnız Çaykur Rizespor'a üstünlük sağladı.

Yeşil-siyahlı ekip üçlü averaj halinde bir tek Çaykur Rizespor'u geçmeyi başardı. Olası puan eşitliği halinde son maçlar sonunda kümede kalma yarışı dörtlü averaja kalır, ateş hattındaki tüm takımlar ligi 35 puanla tamamlarsa düşen iki takım Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor olacak.

Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatım ıve skor takibi haberimizde olacak.

Denizlispor - Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Hüseyin, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Sacko, Recep, Aissati, Rodallega

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Cebrail, Kulusic, Atila, Sedat, Lukasic, Michalak, Scarione, Lobzhanidze, Orgill